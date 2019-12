Duas pessoas são baleadas no Largo dos Aflitos; autor dos disparos também ficou ferido

Dois homens foram baleados no Largo dos Aflitos, no Centro de Salvador, durante a Caminhada do Samba, que ocorreu neste domingo (1º), saindo do Campo Grande. Uma das vítimas, identificada como Malvedill Bonfim Júnior, vendia gelo no evento.

O autor do disparo, identificado pela polícia como Ivanaldo Jesus dos Santos, foi baleado por uma terceira pessoas, que fugiu do local e não foi identificada. Já o comparsa de Ivanaldo, George Felix dos Santos, foi preso com um revólver calibre 38 com a numeração raspada.

Os dois baleados foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros socorros aos feridos. Malvedill foi encaminhado para o Hospital Ernesto Simões Filho e Ivanaldo está no Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O autor do crime foi baleado no lado direito do abdômen. O caso ocorreu em frente ao Quartel dos Aflitos. De acordo com nota da Polícia Militar, agentes do batalhão especializado de polícia turística (BepTur) e do 18º BPM prenderam o comparsa de Ivanaldo por volta das 14h30. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

A arma do crime e George Felix dos Santos foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foi registrada a ocorrência.