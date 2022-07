Duas pessoas são presas por fraude de benefícios previdenciários na Bahia

Duas pessoas foram presas, nesta terça-feira (19), em Cavunge, distrito de Ipecaetá, na Região Metropolitana de Feira de Santana, por utilização de documentação falsa perante a Justiça Federal, com o objetivo de obtenção fraudulenta de aposentadoria rural.

Pela manhã, a Polícia Federal cumpriu, com auxílio do Núcleo de Inteligência Previdenciária e Trabalhista na Bahia, dois mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana, sendo apreendidos diversos documentos falsificados que eram utilizados na prática do crime, além de formulários em branco, utilizados para demonstrar a filiação do requerente nos sindicatos e associações.

A investigação detectou que pessoas em Cavunge estariam atuando na captação de clientes e, mediante a falsificação de documentos de sindicatos e associações, faziam requerimentos de benefícios previdenciários junto ao INSS ou através da Justiça Federal, em troca de parte do benefício recebido quando a fraude obtinha êxito.

Os investigados responderão pelo crime de estelionato insculpido no art. 171, § 3º do Código Penal e poderão pegar uma pena de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão.