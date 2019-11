Duas praias baianas ainda têm resíduos de óleo, diz Marinha

Duas praias baianas ainda apresentam vestígios de óleo, segundo a Marinha. Foram encontrados pequenos fragmentos do resíduo na Ilha de Comandatuba, no Sul do estado, e Jandaíra, que fica no Norte, nesta quarta-feira (20).

Além da Bahia, ainda há óleo Araioses e Tutóia, no Maranhão; Luís Correia, Ilha Grande e Parnaíba, no Piauí; Fortaleza, no Ceará; Nisia Floresta, no Rio Grande do Norte; Marcação, na Paraíba; Tamandaré, em Pernambuco; Maragogi e Coruripe, em Alagoas; Estância, em Sergipe. Em todas as localidades estão sendo realizadas ações de limpeza.

O estado do Espírito Santo, último local onde os vestígios de óleo chegaram, está com as praias limpas, de acordo com a Marinha.

O Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA) das praias é formado pela Marinha do Brasil (MB), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).