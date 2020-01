Dubladora de Elsa, do filme Frozen, morre aos 21 anos

Faleceu no último dia 12 a atriz mexicana Andrea Arruti, aos 21 anos. Ela era responsável pela voz da versão espanhola da América Latina de Elsa, do filme Frozen. As causas da morte ainda não foram reveladas.

O trabalho mais recente de Andrea Arruti foi com a dublagem da personagem de animê Violet Evergarden, e Neeko, de League of Legends. Além de Frozen, ela também deu voz a outros projetos como Phineas e Ferb e My Little Pony.

Atualmente, a jovem se preparava para lançar sua carreira de cantora. Algumas das companhias em que Arruti trabalhou se solidarizaram com a perda nas redes sociais. O perfil de League of Legends no Twitter escreveu: "Lamentamos o falecimento de Andrea Arruti, que emprestou sua voz para Neeko, e estendemos nossas condolências a seus entes queridos".