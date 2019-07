Dublê de Vin Diesel fica em coma após queda no set de 'Velozes e Furiosos'

O dublê do ator Vin Diesel está em coma induzido depois de cair de nove metros de altura durante as filmagens de "Velozes e Furiosos 9", segundo o jornal Daily Mail. O acidente com Joe Watts aconteceu nos estúdios da Warner em Leavesden, cidade no interior da Inglaterra onde acontecem parte das filmagens.

Watts é um dublê com experiência e tem no currículo filmes famosos como as franquias "Kingsman", "Homem-Aranha", "Missão Impossível", "Jurassic Park" e a série Game of Thrones.

A dublê Tilly Powell, noiva de Watts, afirmou estar de "coração partido" com o acidente. Segundo o jornal, Watts caiu depois que o cabo que o prendia no alto de um balcão para a filmagem de uma cena se partiu. Ele recebeu atendimento imediado e foi levado depois para o Royal London Hospital, na capital britânica.

Segundo a reportagem, Vin Diesel presenciou o acidente e foi visto chorando depois do resgate do dublê. “Ele estava completamente chocado, chorando muito, ele viu tudo o que aconteceu”, contou ao DailyMail uma pessoa envolvida na produção. Em 2002, o ator viveu uma situação parecida nas filmagens de "Triplo X". O dublê Harry O'Coonor, que gravava as cenas de ações do astro, sofreu um acidente fatal durante gravação em Praga.

A Warner ainda não comentou o caso publicamente.