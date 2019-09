Dublê mata ex-namorada, enterra corpo no quintal e vai assistir pornô

Foto: Reprodução

Um dublê de cinema matou sua ex-namorada e enterrou o corpo no jardim da casa onde mora. Após o crime, Kirill Belorusov, de 32 anos, entrou tranquilamente em casa, pegou um computador e assistiu a um filme pornô.

O feminicídio ocorreu em Kew, sudoeste de Londres. O assassino estrangulou a produtora de cinema Laureline Garcia-Bertaux, 34, amarrou os pés e as mãos dela e a enterrou em uma cova rasa, sem fazer muita questão de esconder os rastros do crime.

Durante a investigação do crime, a polícia londrina periciou o notebook de Laureline. Durante a apuração, foi descoberto, através do histórico de navegação, que Kirill, que é filho de um policial da Estônia, usou o aparelho para acessar vídeos no site "Pornhub" poucos minutos após ter matado a ex.

De acordo com o "Mirror", depois do crime Kirill passou a viver na casa da vítima. Porém a polícia acabou fazendo um batida no local após amigos da produtora denunciarem o desaparecimento dela.