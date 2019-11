Dudu Camargo descobre ao vivo que foi bloqueado por Gugu

O apresentador do programa Primeiro Impacto, do SBT, Dudu Camargo descobriu ao vivo que estava bloqueado no Instagram pelo também apresentador Gugu Liberato. Dudu comentava sobre o acidente sofrido por Gugu quando se deu conta do bloqueio.

O portal O Dia reproduziu o momento em que o apresentador se deu conta do bloqueio. “Eu estava olhando aqui e quando surgiu a informação, eu falei: ‘Deixa eu dar uma olhadinha no perfil do Gugu’. Aí eu entrei no meu Instagram para acessar o Gugu e descobri que sou bloqueado no Instagram dele. Você está vendo? Me bloquearam”, disse ao vivo.

No momento do climão Dudu conversava com o jornalista Darlisson Dutra que apresentava as informações atualizadas do caso. O colega lembrou que as redes sociais de Gugu foram invadidas por hackers recentemente e que o bloqueio a Dudu pode ter inúmeras explicações.

"Você sabe que no último dia 4 um hacker invadiu o perfil do Gugu e postou uma fake news sobre a morte dele, então tudo pode ser possível", declarou o jornalista.

Darlisson ainda tentou amenizar o constrangimento. "Não fique pensando que você foi bloqueado pelo Gugu, pois há uma infinidade de variáveis possíveis", finalizou.