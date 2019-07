Dudu Vieira acerta rescisão com o Vitória e fecha com o São Bento

O volante Dudu Vieira deixará de figurar na Toca do Leão. O jogador de 25 anos acertou a rescisão de contrato com o Vitória.

Emprestado em abril pelo Santo André até o final da Série B, Dudu Vieira vai se transferir para o São Bento, que também disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Em quase quatro meses de clube, ele fez apenas quatro jogos com a camisa rubro-negra. Estreou durante a goleada por 4x0 sofrida diante do Fortaleza, na eliminação da Copa do Nordeste, quando o time ainda era comandado pelo Cláudio Tencati. Com o ex-treinador, também atuou na estreia da Série B, na derrota por 3x1 para o Botafogo-SP.

Os outros dois jogos foram com o atual técnico Osmar Loss. Ele foi titular no empate em 1x1 com o Atlético-GO e na derrota por 2x0 contra o Bragantino, nas 5ª e 6ª rodadas da Série B. Em ambas, o volante atuou improvisado na lateral direita. Sentou no banco nas duas rodadas seguintes e não foi relacionado para as últimas duas.