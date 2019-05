Dulce pelo mundo: 60 igrejas no Brasil e relíquias até no Vietnã

A lendária freira que percorreu as ruas da Bahia agora é do mundo. Dulce, que teve seu segundo milagre reconhecido essa semana pelo Vaticano, tornara-se santa da Igreja Católica em cerimônia que deve acontecer no mês de outubro deste ano. Contudo, desde 2011, quando se tornou beata (com o título Bem-Aventurada Dulce dos Pobres) já ganhou devoção bem longe das ruas da Cidade Baixa, onde fez sua história.

Dados da Assessoria de Memória e Cultura das Osid mostram que há 60 igrejas e capelas no Brasil dedicadas à freira. A maior parte dos templos está na Bahia, mas a devoção já ultrapassou as fronteiras do estado. Após a santificação, a expectativa é que haja uma expensão visto que Dulce é a primeira santa genuinamente brasileira. Madre Paulina (canonizada em 2002) era nascida na Itália e o santo Frei Galvão - tornado santo em 2007 - era homem.

Clique aqui e confira o especial Santa Dulce sobre a vida da freira baiana

"Há dois anos, mandamos uma relíquia de primeiro grau para o Vietnã. Foi o pedido de uma capelinha dedicada a ela lá. A devoção dela é internacional e já chegou a países como Filipinas, Costa Rica, Uruguai, Espanha, Portugal e Estados Unidos", afirma Osvaldo Gouveia, assessor de memória das Osid.

O bispo Dom Tommaso Cascianelli, da diocese de Irecê, por exemplo, fez questão de ter uma igreja na região com o nome da freira. “Irmã Dulce é essa grande santa, estou aqui na Diocese de Irecê levando devoção dela. Já construímos capelas, já dediquei uma paróquia a Irmã Dulce, já criamos a sopa de Irmã Dulce. Quero fazer Irmã Dulce muito conhecida e muito amada. A paróquia fica perto de São Gabriel. É uma comunidade muito pobre, muito simples, e dediquei também a Irmã Dulce uma obra social onde a gente atende muitas crianças pobres. Nesse último ano, atendemos 1,3 mil crianças pobres. É um milagre de Irmã Dulce que também continue”, destaca o religioso.