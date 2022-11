'Dunas da Gal': trecho da praia de Ipanema é reconhecido como patrimônio cultural

Um trecho da Praia de Ipanema no Rio de Janeiro que é conhecido como "Dunas da Gal" foi considerado Patrimônio Cultural da Natureza Imaterial. O local ganhou esse apelido ainda na década de 1970, quando era um forte ponto cultural, com presença constante da cantora baiana Gal Costa, que morreu no último dia 9, aos 77 anos.

O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (18). O prefeito Eduardo Paes destaca que Gal era um "ícone do tropicalismo e da Música Popular Brasileira". O decreto destaca também a importância de homenagear a artista, que deixou "um legado para a música e cultura popular carioca".

Além de Gal, o trecho da praia reunião outros artistas, intelectuais e também surfistas. As dunas se formaram nas areias da praia em 1972, quando foi construído o emissário submarino de Ipanema, segundo o Extra. A área também é conhecida como Dunas do Barato.

Também em Ipanema, o calçadão deve ganhar uma estátua de Gal. Depois que um fã fez a sugestão nas redes sociais, o prefeito concordou que seria uma bela homenagem e fez a promessa.