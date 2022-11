Dupla acusada de roubar loja de açaí na Fazenda Grande é presa

Dois homens acusados de roubar uma lanchonete de açaí, em junho deste ano, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, tiveram os mandados de prisão cumpridos nesta quarta-feira (23), por policiais da 4ª Delegacia Territorial de São Caetano.

"Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os acusados roubaram portando uma arma os clientes e funcionários do estabelecimento. Após análise do material, conseguimos identificar e solicitar a prisão dos autores, que foi cumprida nesta tarde”, disse o titular de São Caetano, delegado Marcos Tebaldi.

A dupla já acumula passagens por roubo. Eles foram encaminhados para a unidade policial, onde estão custodiados à disposição do Poder Judiciário.

Crime

Uma dupla de homens armados invadiu e assaltou clientes e o caixa da loja de açaí na noite do dia 16 de junho. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local, na frente e no interior do estabelecimento.

No vídeo, os dois suspeitos descem de um carro, em frente à loja, e rendem a atendente que está no caixa. O outro entra na lanchonete e aborda os clientes, roubando seus pertences. Em seguida, os dois fogem no mesmo carro.