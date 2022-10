Dupla armada com peixeira assalta clientes de lavanderia na Pituba; vídeo

Clientes de uma lavanderia na Rua Paraná, na Pituba, foram roubados na noite da terça-feira (4) por uma dupla que estava com um facão.

Segundo a Polícia Civil, eles levaram os celulares e pertences como bolsa. A cena foi registrada pela câmera de segurança do estabelecimento. Um dos bandidos usa a faca do tipo peixeira para render e intimidar as vítimas, que aguardavam no local para retirar as roupas após a lavegem. A loja funciona com autoatendimento.

Toda a ação aconteceu rapidamente, durando menos de um minuto. Ninguém ficou ferido.

Uma equipe da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi chamada e fez buscas na região, mas não localizou nenhum dos suspeitos.

As vítimas registraram o caso na 16ª Delegacia (Pituba), que agora vai investigar o caso. A Polícia Civil diz que as imagens serão usadas para ajudar a identificar os ladrões.