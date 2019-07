Dupla é apreendida com pistola falsa em ônibus de Salvador

Dois homens foram apreendidos na manhã deste sábado (20) com uma pistola falsa, na Avenida São Rafael, em Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-BA), eles planejavam cometer um assalto a ônibus.

Integrantes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico faziam um patrulhamento na Avenida Luís Viana (Paralela) quando alguns passageiros desceram de um coletivo e informaram sobre dois homens com atitudes suspeitas. A viatura, então, seguiu o ônibus e fez uma abordagem na Avenida São Rafael.

Após revistas e depoimentos dos passageiros, os PMs flagraram a dupla com o simulacro de revólver e um celular. O caso foi registrado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), na Baixa do Fiscal.