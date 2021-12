Dupla é detida com mais de 3 mil pinos de cocaína e 260 trouxas de maconha

Dois integrantes de uma organização criminosa com passagens por tráfico de drogas e roubo – um deles pela venda de entorpecentes no mês de julho deste ano – foram presos com cerca de 3,7 mil pinos de cocaína e 260 trouxas de maconha por equipes da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi), na manhã desta quinta-feira (9).

O levantamento de informações sobre o tráfico de drogas na região do Conjunto Habitacional Guerreira Zeferina levou os policiais até o local, por volta das 11h. Ao chegar, a guarnição avistou a dupla traficando e deu voz de parada, que não foi obedecida.

“Mesmo eles correndo, continuamos as buscas pela localidade e conseguimos encontrá-los. Eles estavam de posse de grande quantidade de drogas, então encaminhamos para a 5ª Delegacia Territorial (DT) do bairro”, contou o comandante da 18ª CIPM, major Luís Paulo Neri, lembrando que com os criminosos foram encontrados, além das drogas, um celular e uma balança.

O titular da 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi), delegado Ricardo Amorim, detalhou que durante depoimento a dupla negou a autoria dos entorpecentes. “Mesmo eles não assumindo serem donos dos materiais foram flagranteados por tráfico de drogas e associação”, concluiu.