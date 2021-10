Dupla é indiciada na Bahia após divulgar fotos de mulher nua

Dois acusados de divulgar fotos intimas de uma mulher foram indiciados na quarta-feira (27), após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do ex-companheiro da vítima, em Piraí do Norte. Os policiais da delegacia da cidade identificaram, no computador e celular dele, as fotos de uma mulher, as quais ele enviou e distribuiu para terceiros.

A dupla responderá por pornografia de vingança – divulgar sem autorização cenas de intimidade sexual de uma pessoa com o intuito de humilhá-la. A pena pode chegar a até oito anos de prisão. “O inquérito policial foi remetido à Promotoria Criminal de Gandu, para que sejam adotadas as medidas judiciais contra os investigados. Alertamos que qualquer pessoa que compartilhar as imagens também poderá responder pelo mesmo crime”, disse o titular da unidade, delegado Thiago Campos.