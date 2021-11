Dupla é presa após exigir R$ 1,5 mil para devolver malas que caiu de ônibus

Dois homens acusados de praticar uma extorsão a uma empresa de transporte de passageiros, foram presos em flagrante, na segunda-feira (8), no povoado de Lagoa do Dionísio, em Ibitiara. De acordo com as investigações, eles teriam localizado bagagens de passageiros que teriam caído de um ônibus da empresa que passava pela região, de posse dos referidos objetos passaram a exigir uma quantia de R$ 1.500 pelo resgate das malas aos funcionários da referida empresa.

Os policiais se deslocaram até o local do fato e conseguiram capturar a dupla com duas espingardas e as malas, que posteriormente, foram devolvidas aos proprietários. Os presos seguem custodiados à disposição da Justiça. A prisão foi efetuada por policiais do Serviço de Investigação da 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Seabra.