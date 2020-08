Dupla é presa com 12kg de cocaína escondidos em estepe de carro na Bahia

Dois homens que não tiveram as identidades divulgadas foram presos na noite de domingo após serem flagrados com 12 quilos de cocaína escondidos dentro do pneu estepe de um Pajero Sport, com placas de Embu (SP), que eles viajavam. O flagrante ocorreu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do quilômetro 677 da BR 116, nas imediações do município de Jequié, no sudoeste da Bahia.

Os policiais faziam fiscalização no trecho, quando deu ordem de parada ao Pajero Sport.Ao solicitar a documentação do motorista e do passageiro, os PRFs perceberam que os ocupantes do carro demonstraram um certo desconforto com a ação policial e bastante nervosismo.

Em razão da suspeita e após a entrevista, os agentes federais iniciaram uma fiscalização minuciosa no automóvel e encontraram 12 Kg de cocaína dentro do pneu estepe do carro. De acordo com informações da PRF, a estimativa é que o impacto no sistema financeiro do crime organizado é de R$ 60 mil.

Questionado, o passageiro de 30 anos, relatou que ‘pegou’ a droga em Interlagos e receberia R$ 6,5 mil para transportá-la até a cidade de Feira de Santana e que daria R$ 3,5 mil para o motorista.

Dada às circunstâncias, a dupla foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária, pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 que tem pena prevista de 5 a 15 anos de prisão. Em nota, a PRF informou que segue combatendo a criminalidade e dando prejuízo de alto impacto na fonte de receita do crime organizado.