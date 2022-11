Dupla é presa com 700 aves silvestres em Vitória da Conquista

Dois homens foram presos em flagrante com 700 aves silvestres de diversas espécies por equipes da 2ª Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv), em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. Os suspeitos utilizavam um veículo modelo Classic, com placa de Itambé.

Durante abordagem, as equipes identificaram algumas aves no assento e também no porta-malas do veículo, como contou o capitão Marcos Farias, lotado na unidade. “Eles com certeza estavam se aproveitando da noite para tentar entrar em Conquista e vender as aves. Os bichos estavam em situação precária”, contou o oficial.

Após o resgate, as aves das espécies Papa-capim, Coleiro-brejal, Azulão e Trinca-ferro foram levadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), daquele município. Os presos foram conduzidos ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) onde estão à disposição da Justiça.