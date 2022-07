Dupla é presa por aplicar golpe com Pix de R$ 34 mil em cirurgião plástico de Salvador

Um homem e uma mulher foram presos, na tarde desta sexta-feira (29) por aplicarem um golpe contra um cirurgião plástico.

De acordo com as investigações, a dupla contratava o serviço do médico e combinava de fazer o pagamento dos honorários e custos hospitalares via Pix. No entanto, realizava a transferência durante o início da madrugada, para que conseguissem o comprovante para envio, sem a transição ser completada. Pelo horário, o banco não realizaria a compensação do valor, estimado em R$ 34.410.

A vítima percebeu que estaria sendo enganada quando tomou conhecimento de que outro cirurgião havia tomado um prejuízo de R$ 60 mil depois de acertar o pagamento com os mesmos suspeitos. A apuração das unidades policiais observou que as condições da transação financeira foram as mesmas.

Os dois foram autuados em flagrante por estelionato e responderão a inquérito policial regular.