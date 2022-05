Dupla é presa por furtar caminhões com 300kg de embutidos no sudoeste da Bahia

Dois homens foram presos, na noite do domingo (29), na estrada de ligação entre os municípios de Jequié e Jaguaquara, no sudoeste da Bahia, com dois caminhões e um carro roubados.

Segundo a Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Central, os caminhões continham uma carga de 300kg de embutidos. Os suspeitos usavam um bloqueador de sinal de GPS para evitar a localização dos veículos.

Conforme detalhou o comandante da unidade, major Ricardo Silva, as informações sobre o roubo dos veículos chegaram por volta das 19h, quando as vítimas acionaram a unidade especializada.

“Seguimos as informações repassadas por eles e em um dos trechos da rodovia que liga os municípios conseguimos encontrar os veículos, incluindo um carro modelo Focus, de cor branca e placa IUG 6D26, e recuperar o carregamento”, contou.

Os caminhões VW 24280 Prime e WV 8.160 DRC 4x2, o carro e o bloqueador de sinal foram encaminhados com os dois homens para a Delegacia Territorial (DT) de Jequié para a adoção de medidas de polícia Judiciária.