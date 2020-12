Dupla invade e rouba apartamento na Graça

Dois homens invadiram um condomínio fechado na Avenida Princesa Isabel, na Graça, em Salvador. As câmeras de segurança do local flagraram a dupla arrombando e invadindo um apartamento para roubar joias, dinheiro e outros pertences dos moradores. O caso aconteceu no sábado (19).

As apurações iniciais dão conta que um dos suspeitos teria se identificado como sobrinho da vítima do arrombamento e foi dessa maneira que conseguiu ter acesso ao interior do prédio. As câmeras de segurança do condomínio registraram o momento em que a dupla consegue arrombar a porta e acessar o apartamento para efetuar os roubos. O caso foi registrado na 14ª delegacia (Barra).

O local passou por perícia e as imagens serão analisadas. Até o final desta segunda-feira (21), nenhum dos dois suspeitos tinham sido presos.

No mês passado, um casal foi flagrado arrombando um apartamento num dos edifícios mais luxuosos de Salvador, o Mansão Wildberger, na Rua Rodrigues Lima, no Corredor da Vitória. Um dos assaltantes usou provavelmente uma chave de fenda para arrombar a porta. Os moradores tinham viajado.