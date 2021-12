Dupla mata casal de idosos a pauladas para roubar aposentadoria em Jequié

Dois homens foram presos suspeitos de matar um casal de idosos a pauladas para roubar o dinheiro da aposentadoria que eles recebiam. O crime foi na segunda-feira (6), em Jequié, e os dois foram presos horas depois, informou hoje a Polícia Civil.

Agostinha José do Nascimento e José Jesus Santos tinham acabado de receber a aposentadoria e guardaram parte do valor em casa, no distrito de Barra Avenida. Não foi divulgado qual o valor roubado pelos ladrões.

O delegado Moabe Lima diz que eles agiram de maneira planejada. “Eles sabiam que os idosos guardavam uma quantia em casa, que foi completamente revirada”, explica.

Os dois presos passaram por exames de lesões corporais e ficam à disposição da Justiça.