Dupla morre em confronto com PMs após roubar carro na Região Metropolitana de Salvador

Dois homens acabaram mortos após entrarem em confronto com policiais militares no início da noite desta terça-feira (23) na BA-522, próximo ao município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

Policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizavam patrulhamento na região quando receberam informações de que um Siena vermelho teria sido roubado nas imediações do entroncamento da cidade de São Sebastião do Passé. Buscas foram iniciadas, sendo o veículo localizado na BA-522.

Os militares fizeram o acompanhamento e a abordagem do veículo. Com a aproximação dos PMs, os dois indivíduos saíram do carro efetuando disparos. Houve revide e, ao término da troca de tiros, os suspeitos foram encontrados ferido.

Os dois foram socorridos para o Hospital Municipal de Candeias, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram apreendidos dois revólveres calibre 38. O carro também foi recuperado. Não há registros de policiais feridos na ação.

A ocorrência foi registrada na Corregedoria da PMBA