Dupla que aplicava golpes em estabelecimentos comerciais é presa com produtos importados

Policiais da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Lauro de Freitas) apreenderam, na última quinta-feira (16), garrafas de bebida, cartões de crédito, documentos e whisky com os suspeitos de aplicar golpes em estabelecimentos comerciais na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com o major Everton Monteiro, comandante da 52ª CIPM, a dupla foi encontrada no estacionamento de um supermercado na Avenida Santos Dumont, região de Buraquinho.

A unidade recebeu uma denúncia anônima e foi ao local verificar. Dois homens estavam em um automóvel, estacionado por várias horas, e com eles foram achados 11 litros de whisky importado, cartões de crédito, documentos pessoais e celulares. O automóvel usado pela dupla também foi apreendido. "O grupo fazia compras dos produtos com cartões falsificados e roubados", falou major ao explicar o modus operandi da dos criminosos. Dois homens foram apresentados na 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas).