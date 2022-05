Dupla que estava em barco é presa por tráfico pela PM no Subúrbio

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na tarde da quinta-feira (12). Eles foram detidos por tráfico depois de uma denúncia de que um grupo estava em alto mar, dentro de um barco, usando drogas.

Equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS faziam rondas na Avenida Afrânio Peixoto quando foram informadas sobre o caso. A informação era de que o grupo estava armado.

Quando a PM foi até o local, houve troca de tiros. Os suspeitos tentaram fugir, mas alguns foram alcançados. Um adolescente que estava escondido no barco com um simulacro de arma de fogo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

Os militares então pediram apoio do Graer. Os suspeitos continuarm a atirar, diz a PM. Já em terra, na Prainha do Lobato, outra equipe conseguiu prender dois dos envolvidos. Eles estavam com drogas e foram levados para a Central de Flagrantes.

Com os três, foram apreendidos um simulacro de pistola, 143 trouxinhas de maconha, 313 pinos de cocaína; 198 pedras de crack e uma balança digital.