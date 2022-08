Dupla que estava roubando de carro na Avenida São Rafael é presa

Dois suspeitos de roubo foram presos na manhã da sexta-feira (19) em São Rafael, Salvador.

Policiais militares do Batalhão Especializado de Polícia Turística (Beptur) estavam fazendo rondas na Avenida São Rafael quando pessoas contaram que dois homens estavam em uma picape assaltando na região.

Com as informações do veículo e dos suspeitos, os PMs iniciaram rondas e conseguiram localizar o carro, abordando so dois homens.

Na busca que se seguiu, os PMs apreenderam uma pistola falsa e aparelhos celulares com a dupla.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados para a 1ª Delegacia (Barris) para registro da ocorrência. O material apreendido também foi levado para a unidade.