Dupla que fazia arrastão à bordo de Pop 100 é atropelada por motorista em Lauro

Dois homens que praticavam uma série de assaltos em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, foram rendidos após o motorista de um SUV os atropelarem. A dupla ficou caída na pista e, em seguida, foi cercada por populares na tarde deste sábado (17).

O último assalto praticado pelos dois foi contra pessoas que esperavam em um ponto de ônibus. A dupla realizou a ação à bordo de uma motocicleta modelo Pop 100.

Um vídeo gravado com os suspeitos já rendidos mostra a dupla no chão, com outros moradores acusando-os de praticar diversos assaltos na região.

A Polícia Militar, através de uma guarnição da 52ª Companhia Independente da PM (CIPM), chegou ao local, onde algemou e, em seguida, conduziu os suspeitos à delegacia.