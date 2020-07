Dupla que usava arma de brinquedo em assaltos é presa no Stiep com cinco celulares

(Foto: Divulgação/SSP)

Dois assaltantes que usavam arma de brinquedo para abordar as vítimas foram presos no bairro do Stiep, no final da manhã de sábado (25). Com os criminosos foram recuperados smartphones, correntes, mochila, entre outros itens subtraídos das vítimas.

Os policiais da Operação Apolo chegaram até ele após o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) receber uma denúncia de que havia dois homens, em um carro da cor prata, assaltando na região do Costa Azul. Através do GPS das viaturas, os policiais da Apolo foram acionados.

Durante as buscas, um automóvel modelo March, com dois homens foi avistado. Rapidamente foi realizado o cerco e, na abordagem, foram encontrados uma arma de brinquedo, cinco celulares, correntes, uma mochila, um óculos, dois relógios e R$ 40. Os criminosos foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), pois o carro usado também era roubado.