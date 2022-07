Dupla rouba carro, foge da polícia e bate contra veículos parados no Subúrbio

Uma perseguição de carro acabou com um acidente no bairro de Coutos, em Salvador, na tarde desta terça-feira (19). Dois homens que haviam roubado um Fiat Uno vermelho fugiam da polícia quando colidiram com outros veículos parados.

De acordo com informações da 18ª CIPM, por volta das 14h, policiais militares da unidade realizavam patrulhamento nas imediações das Ruas Congo e Muniz Travasso quando foram acionados por um homem, que tinha acabado de ter o veículo roubado. Os suspeitos fugiram em direção ao bairro de Vista Alegre.

Os policiais realizaram o acompanhamento e, ao perceberem que estavam cercados pelas equipes, os suspeitos fugiram em alta velocidade, momento em que bateram nos outros veículos.

Depois da colisão, os assaltantes abandonaram o veículo roubado e fugiram a pé. Foram realizadas buscas na região, mas os acusados não foram localizados.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).