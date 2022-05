Dupla suspeita de aplicar golpes na região da Chapada é presa

Dois homens acusados de aplicar golpes na região da Chapada Diamantina, na Bahia, foram presos na quarta-feira (4), pela Polícia Rodoviária Federal.

Eles foram parados durante uma fiscalização da unidade de Seabra, no km 408 da BR-242, quando estavam em um carro Creta. Notandoq ue o veículo tinha infrações de trânsito, os agentes ordenaram a parada do carro. Dentro, estavam motorista e passageiro, de 25 e 36 anos.

Os agentes constataram que um deles já havia sido preso em uma situação de roubo e seguiram para uma busca veicular e pessoal dos dois ocupantes.

No procedimento, encontraram no carro um cartão de crédito que não era de nenhum dos dois. Em contato com o dono do cartão, descobriram que ele foi vítima de estelionato, com vários empréstimos sendo feitos em sua conta bancária sem seu conhecimento. O dono do cartão informou que havia aberto uma ocorrência na delegacia de Campo Formoso.

No carro, ainda forma achadas duas "maquininhas" usadas para transação com cartões de crédito e débito. A suspeita é que os aparelhos eram usados em fraudes.

Outra ocorrência de roubo de cartão e fraude bancária foi descoberta, em Oliveira dos Brejinhos, em que a vítima descreveu os suspeitos com características similares aos dos homens presos.

Eles foram levados para a delegacia de Seabra para dar prosseguimento à investigação.