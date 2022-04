Durante abordagem, PM agride mulher com tapa na cabeça na Bahia

Um policial militar foi flagrado, através de um vídeo divulgado nas redes sociais, agredindo uma mulher durante uma abordagem. O homem, fardado, a atingiu com um tapa na cabeça, na cidade de Macarani, no sudoeste da Bahia.

A situação aconteceu no sábado (16), mas as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira (19).

As imagens, capturadas por moradores, mostram a abordagem dos agentes em um bar, quando a mulher se aproxima da cena. Um dos policiais vai ao seu encontro, a xinga e depois a agride.

Através de nota, a Polícia Militar afirmou que, após tomar conhecimento do fato, a 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) instaurou uma sindicância para apurar as circunstâncias do fato. A PM não informou se o policial foi afastado.