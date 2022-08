Durante caçada, milionário mata esposa para embolsar seguro e viver com amante

Um milionário foi condenado por matar sua esposa a tiros durante um safári na África com a amante como cúmplice, para receber o equivalente a R$ 25 milhões do seguro

O veredito para Lawrence Rudolph foi divulgado ontem, após decisão do júri em um tribunal federal de Denver, nos Estados Unidos. O dentista foi acusado de assassinato e fraude postal por retirar US$ 4,8 milhões (R$ 25 milhões) de seguro de vida em nome de sua esposa.

Segundo o canal norte-americano CBS, o milionário se declarava inocente. A versão dele é que a esposa de 34 anos, Bianca Rudolph, atirou em si mesma ao guardar uma espingarda às pressas enquanto se preparavam para voltar de Zâmbia para os Estados Unidos.

Segundo os promotores, no entanto, as evidências mostraram que isso era impossível. O ferimento no coração da mulher foi causado por um tiro disparado de 60 centímetros a um metro de distância.

O corpo de Bianca foi cremado ainda em Zâmbia, o que levou uma amiga questionar a morte e registrar uma queixa no FBI. Ela relatou que Rudolph estava tendo um caso e foi verbalmente abusivo com Bianca. A amiga também relatou que o casal brigava por dinheiro.

O dentista confessou que o tiro foi dado durante uma caçada durante uma briga com a própria amante, Lori Milliron, durante um jantar, quando foi ouvido por testemunhas gritando: "Eu matei a minha esposa por você".

A amante de Rudolph e gerente de sua franquia odontológica foi acusada de mentir para um júri federal sobre o caso e seu relacionamento com o dentista, e foi considerada culpada pelo mesmo júri de ser cúmplice de assassinato, obstrução do trabalho do júri e duas acusações de perjúrio perante o júri.

Os promotores alegaram que Rudolph decidiu matar sua esposa depois que Bianca pediu maior participação no controle das finanças do casal e exigiu que Lori, com quem o então marido tinha um relacionamento de duas décadas, fosse demitida.