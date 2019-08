Durval e Bell juntos no  Carnaval de Recife

Bell Marques e Durvalino farão show juntos em Recife (foto/divulgação)

A terça-feira do Carnaval 2020 terá uma apresentação especial de Bell Marques e Durval Lelys no Camarote Parador, em Recife. Nesse dia, Durvalino não se apresentará em Salvador. A agenda será: na quinta-feira, no Camarote Skol; sábado, no Camarote Carvalheira na Ladeira, em Recife; domingo e segunda no Bloco me Abraça, no Circuito Dodô (Barra/Ondina). Antes, dia 15 de fevereiro, ele faz a prévia do Carnaval de João Pessoa, no Bloco Coco Bambu/Bloco dos Atletas.

Já os fãs de Bell Marques não devem se preocupar. O cantor manterá a tradição de se apresentar nos cinco dias da nossa folia. Sexta e sábado, ele puxa o Bloco Vumbora. E, de domingo a terça-feira, o Bloco Camaleão. Todos no circuito Dodô. E mais: o incansável Bell ainda fará apresentação em dois camarotes e uma no interior. Não tem como negar: Bell Marques é a cara da folia.

Outra virada do ano antecipada

Acontece neste sábado, a 6ª edição do tradicional Réveillon do Meio do Ano, realizado pelo Projeto Musical MUDEIdeNOME, em parceria com a Oquei Entretenimento e o produtor cultural Ginno Larry. Com direito a contagem regressiva à meia-noite, queima de fogos virtual, brinde e muita alegria, o evento começa a partir das 22h, no Pestana Convento do Carmo. Este ano, tem show de abertura com a cantora Ju Moraes. Para entrar no clima, o público deve vestir branco. Os integrante da banda Ricardo Chaves, Magary Lord, Jonga Cunha e Ramon Cruz tocarão músicas autorais, e grandes sucessos da música baiana.

La Fúria grava DVD no Bailão

A banda La Fúria, do vocalista Bruno Magnata, aproveita a realização do Baião Salvador para gravar seu primeiro DVD. O evento será realizado dia 25 de outubro, a partir das 20h, na Arena Fonte Nova e terá as participações de Kevin O Chris, Pocah e Mc Cabelinho, entre outros. Com sete anos de carreira e diversos sucessos, a La Fúria comemora o momento: “Estou muito alegre e feliz com esse projeto, que promete ser um marco na minha carreira como músico, e claro, da banda que arrasta multidões por onde passa”.

Mumuzinho estaráno palco do Pagodin, no Wet: 23 de novembro (foto/divulgação)



TUM-TUM-TUM*

1 O cantor Mumuzinho se junta aos grupos Revelação, Clareou, Samba & Suor para a primeira edição do Terminal do Samba, no dia 25 de agosto, a partir das 13h, no Terminal Náutico do Comércio. Também será apresentado ao público baiano o cantor Davizinho.

2 O Pagodin chega na sua 4ª edição no dia 23 de novembro, no Wet’n Wild, com Thiaguinho, Péricles e Sorriso Maroto, entre outros. Thiaguinho se apresenta pela primeira vez no evento. Na edição desse ano, haverá o retorno do open bar top, além do frontstage e da arena. Os três setores contam com serviços exclusivos.

3 O baiano Lelo Lobão, ex-integrante da Chiclete com Banana, comemora 42 anos com muito axé. É O Lelo Folia, em sua terceira edição, neste sábado, às 15h, no Krug Biergarten, Jardim Canadá, em Belo Horizonte. Com mais de cinco horas de música, com shows dos Baianeiros e de Reinaldinho (ex Terra Samba).