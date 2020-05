Durval Lélys, Luiz Caldas e André Macêdo gravam hino do Padroeiro de Salvador

Três dos maiores nomes da música baiana, os cantores Durval Lélys, Luiz Caldas e André Macêdo atenderam a um pedido da Devoção ao Padroeiro de Salvador e gravaram, de maneira inédita, o Hino de São Francisco Xavier. A ação, focada nas redes sociais, faz parte das atividades da Semana do Padroeiro, comemorada de 03 a 10 de maio.

Coordenador da Devoção, o padre Ângelo Magno Carmo Lopes agradeceu aos artistas por traduzirem a fé do povo soteropolitano na intercessão do seu Padroeiro neste momento de pandemia do novo coronavírus.

"Estou muito feliz com a sensibilidade desses grandes artistas para com o Padroeiro de Salvador. A música é uma mensagem simples e bela, que ajuda as pessoas a terem fé, alegria e esperança. Essas gravações marcam o início das nossas homenagens pela consagração de Salvador a São Francisco Xavier, comemorada desde 10 de maio de 1686", agradeceu padre Ângelo.

Devoto responsável por contactar os artistas, o empresário de Armandinho Macêdo e da banda A Cor do Som, João Falcão Neto explicou que, a exemplo de São Francisco Xavier - que é também o Padroeiro Universal das Missões -, os artistas são, de certo modo, missionários quando levam uma mensagem positiva para as pessoas.

"Quando falei com Durval, Luiz e André, eles prontamente atenderam o pedido com muita generosidade e carinho pelo nosso Padroeiro. Nas suas gravações, eles nos ensinam a pedir a intercessão de São Francisco Xavier, que já livrou nossa cidade de duas epidemias: da febre amarela em 1686 e do cólera morbus em 1855", afirmou João Falcão Neto.