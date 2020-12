É a 'pessoa certa': João Campos planeja casamento com Tabata Amaral

O prefeito eleito de Recife, João Campos (PSB), disse que tem planos de levar ao altar a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP). O casal se conheceu em Brasília e está junto desde 2019.

"Passada a turbulência da eleição, a gente vai poder organizar a nossa vida. Tenho certeza de que ela é a pessoa certa, por quem tenho um profundo amor e com quem quero construir minha vida", se declarou em entrevista à Revista Veja.

Campos afirmou ainda que ele e Amaral se conheceram em "uma vida puxada, desafiadora, nada trivial" na Câmara, e assim seguirão juntos.

Antes de assumir o relacionamento com a deputada, Campos viveu um relacionamento de sete anos com Lara Santana. O casamento estava marcado para novembro do ano passado, mas o noivado foi rompido três meses antes.