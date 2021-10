E agora, Bahia? O futuro da economia de Salvador e RMS após a pandemia

Depois da tempestade, vem a oportunidade? A pandemia atingiu em cheio a economia global, porém acelerou processos e nos deixou mais próximos daquilo que conhecemos como 'futuro' da cadeia produtiva. Mais digital, mais tecnológica e, se tudo for bem feito, mais democrática.

E aí, como é que Salvador e as cidades da Região Metropolitana estão respondendo a esse momento? Será que existem por aqui projetos visando aproveitar essa chance para dinamizar a economia, que hoje é muito focada em comércio e serviços?

No 23º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, que faz parte do Fórum Agenda Bahia 2021, você conhecerá os segmentos e tendências que podem recuperar a economia da capital baiana e gerar mais empregos no pós-pandemia.

Salvador tem projetos de capacitação para atrair empresas de tecnologia e gerar startups locais? Será que podemos virar um destino para os turistas que trabalham pela internet, os nômades digitais? Como vamos reutilizar prédios empresariais e espaços que ficaram ociosos por conta da pandemia?

E mais: como o Pólo de Camaçari, que perdeu a Ford, pode se modernizar para atrair outras empresas? E como as indústrias que lá habitam podem se aprimorar dentro da tecnologia 4.0 e seguirem concorrendo com as do resto do planeta?

E você sabe o que é 'figital'? É um nome diferentão para resumir boa parte do que vivemos hoje: a união entre o mundo físico e o digital. Vendas pela internet com entrega presencial, trabalho à distância gerindo atividades presenciais e por aí vai.

Toda semana, você tem no podcast O Que a Bahia Quer Saber uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado. Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do Correio* no seu aplicativo favorito de podcasts: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.

O Agenda Bahia 2021 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Unipar, parceria da Braskem, apoio da Sotero Ambiental, Tronox, Jotagê Engenharia, CF Refrigeração e AJL Locadora e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sistema FIEB, Sebrae, Consulado Geral dos EUA no Rio de Janeiro, Rede Bahia e GFM 90,1.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.