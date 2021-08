E agora, Dado? Treinador vive pior momento no comando do Bahia

A vida de Dado Cavalcanti no comando do Bahia não tem sido nada fácil. Desde que assumiu o time principal, em outubro do ano passado, o treinador vive o seu pior momento no Esquadrão. A derrota para o Atlético-GO, por 2x1, na noite deste domingo (15), em Pituaçu, impôs ao time o sexto jogo sem vencer no Brasileirão. Foram cinco derrotas e um empate.

O momento contrasta com o que foi o início do Bahia no Campeonato Brasileiro. Impulsionado pela conquista da Copa do Nordeste, o tricolor começou bem a Série A e alcançou o seu melhor desempenho nas dez primeiras rodadas dos pontos corridos ao somar 17 pontos. Mas a boa fase acabou aí.

Restando apenas mais três jogos para o fim do primeiro turno, o desempenho de Dado no Brasileirão é de apenas 37,5%. Em 16 jogos, foram, cinco vitórias, três empates e oito derrotas. No ano passado, por exemplo, quando pegou o Bahia na briga contra o rebaixamento, o aproveitamento do treinador foi de 44,4%.

Para efeito de comparação, o desempenho de Dado Cavalcanti agora é semelhante ao que o seu antecessor, Mano Menezes, conseguiu à frente do clube. Mano deixou o time com 37,2% de aproveitamento na Série A. Foram seis vitórias, um empate e dez derrotas em 17 jogos.

A má fase do Bahia começa a trazer consequências sérias para o tricolor. Antes mirando o pelotão da frente, o Esquadrão viu a distância para zona de rebaixamento cair de nove para apenas três pontos e agora precisa reverter o cenário para não repetir o drama da temporada passada, quando só se livrou do risco da queda nas últimas rodadas.

Apesar do momento, Dado diz que tem a confiança interna dos jogadores e acredita que pode fazer o grupo voltar a render e dar a volta por cima na Série A.

“Acho que temos algo a dar, algo a oferecer, tem jogadores que podem contribuir com a gente e estavam ausentes. Ainda estamos buscando no mercado peças que podem aumentar as opções de escolhas e vamos buscar sair dessa sequência de resultados ruins na Série A”, disse ele.

“Internamente está da mesma forma. Eu tenho a confiança dos jogadores, o ambiente interno é bom. Temos um momento difícil, de incerteza de resultados, mas internamente a relação é muito tranquila”, continuou.

Cobertor curto

Por falar em contratações, desde o início do Brasileirão Dado tem batido na tecla da falta de opções quando precisa recorrer ao banco para mudar o time. Por isso, ele não projeta fazer mudanças radicais para o próximo compromisso, sábado (21), contra o Grêmio, em Porto Alegre. Para o confronto, o Bahia terá o retorno do atacante Rossi.

“Nós não temos uma condição tão ampla de opções de elenco, de jogadores. Não dá para radicalizar num momento desse. Existe a mágoa, a dor da derrota pela sequência ruim dentro de casa, mas não dá para jogar tudo para o alto e ser radical assim ao extremo, mudar oito, nove peças, até porque a reposição não tem a mesma estruturação que a equipe que vem jogando. Vamos buscar as mudanças para o próximo jogo", explicou.