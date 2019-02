E agora, José? Divórcios de Louro e Loreto suscitam teoria conspiratória e 'zuêra'

José Loreto e Louro José. Esses dois têm mais semelhanças além do nome parecido e do fato de trabalharem na Globo, principalmente quando se trata da vida amorosa. Em menos de um ano, ambos passaram por divórcios em situações parecidas, o que leva a crer que se chamar José e ter um sobrenome 'alourado' não é garantia de longevidade no matrimônio.

Louro

Primeiro, em 2018 veio a confirmação do divórcio entre Tom Veiga, intérprete do simpático fantoche Louro José, e Alessandra Veiga. Os boatos que narram os motivos da separação contam episódios que envolvem traições e uma briga após o Rock n’ Rio de 2017. Talvez ele não tenha gostado da performance do Metallica na música “Master of Puppets” (Mestre dos Fantoches).

Se a confirmação do fim do casório de Louro veio em 18, desde 2017 já havia boatos de que as coisas não estavam bem para os “pombinhos”, ou melhor, “papagainhos”.

Desde aquele ano já especulava-se o fim do casal, o que, de acordo com teorias da conspiração na internet, e alguns jornalistas "de fofoca", teria causado uma forte depressão em Tom.

Os boatos ganharam força após Louro “desaparecer” do Mais Você por alguns dias e Ana Maria Braga ter quebrado o silêncio, e dito a seguinte frase durante suas tradicionais falas de motivação que abrem o programa: “Para manter sua sanidade mental, sugiro que você se faça de doido de vez em quando”, disparou.

Entretanto, algum tempo depois, Tom negou todas as histórias que envolviam problemas em sua saúde mental. Inclusive as coisas para o nosso querido e simpático passarinho parecem estar indo muito bem em 2019.

Aparentemente, Louro arrumou uma nova “periquitinha”. Trata-se da loira Cybelle Hermínio Costa, 30 anos. As notícias do novo affair foram divulgadas pelo jornal Extra, no último dia 16. Curiosamente, no mesmo dia estourou o “Caso José Loreto”.

Loreto

No último sábado, o colunista Léo Dias deu a notícia de que José Loreto e Débora Nascimento se separaram após a atriz ter descoberto traições do, agora, ex-marido. O casal que se formou em meio às gravações da novela Avenida Brasil, em 2012, na qual interpretavam o par romântico Tessália e Darkson, namorou por quatro anos, até se casarem em 2016.

Assim como no caso do Louro, as teorias da conspiração tomaram conta da internet com os internautas especulando o que teria acontecido. A primeira suspeita recaiu sobre Marina Ruy Barbosa. A ruiva, que faz par romântico com Loreto na novela O Sétimo Guardião, foi apontada como o pivô da separação por estar, supostamente, tendo um caso com o ator. Depois a informação foi prontamente negada pela atriz.

Inclusive, o dom de se envolver em babados está no sangue de Marina. O tataravô dela, o político e jurista baiano Ruy Barbosa, certa vez se envolveu numa confusão política contra JJ Seabra para conseguir se eleger governador da Bahia em 1912.

A intriga foi tão forte que os canhões do Forte São Marcelo foram apontados para a praça onde hoje fica a Câmara Municipal de Salvador, e o local foi bombardeado.

Voltando ao assunto... As teorias não param por aí. A criação do perfil @joseloretosafado no Instagram, nesta quinta, levou as especulações a outro patamar.

De acordo com a página, a paradisíaca Ilha de Fernando de Noronha, em alto mar pernambucano, recebe anualmente um grande encontro dos globais e de outras estrelas que realizam, dizia fonte assaz duvidosa, orgias no local.

A informação aqui, claro, não é que se trata de uma informação verdadeira, mas sim que o perfil fez um sucesso enorme com essa espécie de fanfic. A atenção dada ao perfil boateiro foi tanta que, em menos de 24 horas, ele ganhou mais de 250 mil seguidores e o nome “Noronha” foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter.

Após este “insta”, o babado também começou a atingir outros famosos como Carolina Dieckmann, Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Bruna curte mesmo Noronha (Foto: Reprodução)

Com o babado aumentado exponencialmente, os internautas deixaram de teorizar sobre o término do casamento de José e Débora e deram lugar à lamentação pelo fato de não estarem lá durante as alegadas (em nenhum momento evidenciadas) confraternizações dos atores da Globo.

A internauta Carol Schmidt (@carol_boorgess) brincou na seguinte postagem.

Eu esperando ser chamada pra Suruba em Noronha pic.twitter.com/7Fxcu29VEt — Carol Schmidt (@Carol_boorgess) 22 de fevereiro de 2019

Se isso tudo é verdade, não sabemos. Mas de uma coisa temos certeza: para a sorte de Cybelle Hermínio, até agora o nome de Louro José não foi incluído na lista de suspeitos de participação em festinhas secretas na paradisíaca Noronha.

Mas é importante salientar que ele já tem alguma experiência em nudez na praia. Em 2007, ao lado de Ana Maria Braga, Louro colocou seu “passarinho” pra fora na praia de nudismo em St. Marteen, no Caribe.

Louro e 'Namaria' mostrando as intimidades (Foto: reprodução)

Só sei que depois de tudo isso, o único conselho que eu tenho a dar nessa treta toda é ao governante de Fernando de Noronha: fique de olhos atentos ao forte de Nossa Senhora dos Remédios, localizado em ponto estratégico da ilha. Vai que, assim como no caso de certo tataravô, o “Caso José Loreto” deixe de ser uma bomba no sentido figurado e realmente exploda.

*Gabriel Moura é integrante da 13ª turma do Programa Correio de Futuro.