e-Agro Digital vai reunir especialistas e gerar rodada de negócios

A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) e o Sebrae promovem a e-Agro Bahia, Feira de Inovação e Tecnologia Agropecuária da Bahia totalmente digital e gratuita entre os dias 25 e 27 de novembro. O evento vai reunir representantes do governo, entidades representativas, produtores e empreendedores que são referências nos mais diversos segmentos agro. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site www.eagrodigital.com.br.

Entre os palestrantes, estão Rodrigo Bonato, diretor de Agricultura de Precisão para a América Latina, da John Deere, e Eduardo Bastos, vice-presidente de Sustentabilidade para a América Latina, da Bayer. O presidente da Confederação da Agricultura do Brasil (CNA), João Martins; da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), Humberto Miranda, e Jorge Khoury, superintendente do Sebrae Bahia também estarão do evento.

O evento contará também com leilões virtuais de animais e máquinas usadas, stands virtuais das maiores empresas do segmento e ainda rodada de negócios para que o produtor rural possa negociar diretamente com as empresas compra e venda de produtos agropecuários.

Green Friday

Um dos destaques do evento será o Green Friday, iniciativa que funcionará como uma Black Friday para o produtor rural com ofertas exclusivas de equipamentos, insumos, softwares e sistemas de gestão para o agro. Serão 8 horas de transmissão ao vivo com oportunidades diferenciadas para os participantes da e-Agro Digital.

Crescimento na Bahia

A e-Agro acontece logo após o anúncio de que o agronegócio na Bahia vem crescendo: mesmo com a pandemia, o setor representa hoje 24% do PIB do estado, segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). O incremento registrado é de 7,5% até agora, se comparado com o mesmo período de 2019.

A Bahia ostenta o primeiro lugar no ranking do Nordeste, levando-se em conta os dados do Valor Bruto de Produção (VBP), de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Serviço: e-Agro - Feira de Inovação e Tecnologia Agropecuária da Bahia (e-Agro Bahia)

Data: de 25 a 27 de novembro

Inscrição gratuita: www.eagrodigital.com.br