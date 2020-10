E-commerce: especialistas do Wix dão dicas de como administrar bem a sua loja virtual

Em uma época onde o e-commerce ganha cada vez mais espaço na preferência do consumidor, uma das maiores preocupações de quem gerencia uma loja virtual é a certeza se haverá estoque suficiente dos produtos anunciados em caso de alta procura e se serão entregues no prazo. A raiz do problema da maior parte das pessoas que inicia um negócio em ambiente digital, porém, é o gerenciamento de estoque e a cadeia de suprimentos.

A realidade é que grande parte dos empreendedores em e-commerce sequer conhece o significado desses dois aspectos, fundamentais para o bom funcionamento de um negócio.

“O gerenciamento de estoque nada mais é do que o controle dos produtos que entram e o que saem. Assim é possível avaliar as estratégias de abastecimento e marketing. Já a cadeia de suprimento envolve todos envolvidos na atividade de transportar produtos ou serviços dos fornecedores aos clientes”, explica gerente de Produto Wix, Matheus Dantas.

No período da pandemia, a cadeia de suprimentos foi interrompida devido à alta demanda e aos desafios relacionados ao quadro atípico que todo o mundo vem enfrentando. Por isso, proteger sua cadeia de suprimentos será essencial para atender às necessidades de compras de seus clientes neste período de festas.

“Planeje seu estoque com antecedência e certifique-se de que seus fornecedores estejam prontos para atender às suas necessidades”, dá a dica Matheus Dantas.

No intuito de democratizar a presença no mundo virtual e facilitar o caminho para o sucesso da crescente levada de empresários virtuais, o Wix tem aberto as portas principalmente para que a Pequena e Micro empresas consigam se destacar em meio às grandes marcas. A empresa é líder no mercado de construção de sites com uma plataforma de desenvolvimento web baseada em nuvem para mais de 180 milhões de usuários registrados em todo o mundo.

É com o objetivo de seguir expandindo os horizontes de negócios das empresas baianas através do ambiente digital que o Wix, em parceria com o Correio, está realizando uma série de lives através do instagram.com/correio24horas, hoje e nos dias 20 e 21 desse mês, sempre às 19h30.

Gerenciamento eficaz

Para garantir que a demanda do site seja atendida e uma má experiência do cliente não se torne uma avaliação negativa, Matheus Dantas ressalta a importância de seguir sete passos no planejamento.

“Escolha os fornecedores certos, planeje o processo de atendimento de pedidos, procure se comunicar com sua cadeia de abastecimento com antecedência, peça a quantidade certa de estoque, avalie seus produtos estrategicamente, se planeje para um possível excesso de estoque e esteja preparado para um possível esgotamento do estoque”, pontua.

Na missão de auxiliar os empreendedores na gestão dos seus inventários a Wix oferece uma série de ferramentas complementares, a exemplo da Wix Stores, que possibilita aos usuários escolher como gerenciar o inventário. Além disso, é possível integrar a loja virtual a apps externos como o Bling e o Tiny ERP, que também oferecem opções avançadas de controle de estoque. O dispositivo também permite ao empresário configurar o frete em tempo real com os Correios. A configuração é feita em apenas alguns cliques.

Uma outra opção oferecida aos usuários Wix é o Ascend, que oferece uma série de itens para auxiliá-lo na relação com os clientes, a exemplo do CRM, Chat, Automações de Marketing, Email Marketing, orçamentos e faturas, e outras funcionalidades. Já o Wix Payments é um provedor de pagamento oferecido pelo Wix que permite gerenciar pedidos e pagamentos em um só lugar. Com nossa configuração gratuita e rápida, facilitamos ainda mais a aceitação de pagamentos no seu site.

Wix dicas para gerenciar sua cadeia de suprimentos e estoque:

Escolha os fornecedores certos - Adquira seus produtos de fornecedores variados, preferencialmente localizados em diferentes estados ou países. Isso pode ajudar a garantir que você tenha uma seleção confiável de fornecedores e não sofra com cancelamentos ou produtos esgotados no último minuto.

Planeje seu processo de atendimento de pedidos - Se o seu negócio tem um grande volume de estoque pode ser uma boa alternativa gerenciá-lo através de um provedor de logística terceirizado (3PL). Parceiros terceirizados cuidam do atendimento de pedidos e do envio para sua empresa, para que você possa se concentrar em sua estratégia de negócios e marketing online.

Comunique-se com sua cadeia de abastecimento com antecedência - Seus fornecedores e fabricantes são realmente seus parceiros, trabalhem juntos para encontrar um processo e um volume de pedidos que funcionem para seu negócio. Porém, no quadro do COVID-19, muitas fábricas foram fechadas, as entregas estão mais lentas e a força de trabalho pode estar limitada. Entre em contato com seus fornecedores agora para entender se haverá algum problema de cadeia de suprimentos.

Peça a quantidade certa de estoque - Solicite estoque suficiente de seus fornecedores para evitar o esgotamento de produtos no início da temporada. Não peça estoque em excesso. Encontre um meio-termo para sua linha de produtos, com SKUs suficientes para dar aos seus clientes escolhas, mas não tantos que eles se sintam confusos.

Avalie seus produtos estrategicamente - Depois de decidir sobre o volume de estoque e pedido de seus fornecedores, você ainda pode usar os preços de seus produtos para controlar seus níveis de estoque. O básico: reduza os preços de produtos que são maioria em seu estoque para que eles vendam mais, e aumente os preços de seus produtos com menos estoque para limitar a venda deles. No ajuste dos preços, encontre o ponto ideal que atinja suas metas de estoque sem prejudicar sua marca. Mantenha seus preços relativamente consistentes; não torne seus produtos tão caros ou tão baratos a ponto de confundir seus clientes.

Se planeje para um possível excesso de estoque - Então, você está fazendo tudo que pode para não estocar produtos em excesso. No entanto, se este ano nos ensinou alguma coisa, é o poder de um plano B. Se você tiver excesso de estoque durante as promoções de fim de ano, faça promoções relâmpago e venda pacotes ou assinaturas.

Se planeje para um possível esgotamento do seu estoque - Pause todas as promoções que você está executando para produtos esgotados, incluindo banners no site e campanhas de anúncios pagos. Para se assegurar, analise e atualize suas promoções após cada temporada de vendas importante, como a Black Friday. Seja transparente com seus clientes sobre qualquer esgotamento ou possíveis atrasos. Os consumidores de hoje prezam pela autenticidade e transparência de suas marcas preferidas. Para manter seus clientes informados, identifique os itens que possuem estoque limitado, e os notifique quando o item em questão estiver disponível novamente.

Mude seus esforços de marketing para mostrar estoque pedido em excesso - Promova seus catões presente digitais. Isso te dará tempo antes de reabastecer. Um bônus adicional: os cartões-presente aumentam a exposição da sua marca e trazem novos compradores para sua loja virtual.

Manual de Estratégias

Quem quiser se preparar ainda mais, pode acessar a página oficial da temporada de festas 2020 para comerciantes criada pelo Wix e fazer o download completo do manual de estratégias de marketing e negócios.

Mais dicas Wix para bombar o seu e-commerce:

