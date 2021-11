É decisão: Vitória encara o Botafogo-PB por vaga na Copa do Nordeste 2022

Maior campeão da Copa do Nordeste, o Vitória disputa nesta quinta-feira (18) a chance de brigar por mais uma taça do regional. O Leão é dono de quatro títulos, assim como o Bahia, mas, ao contrário do rival, ainda não tem vaga garantida no torneio do próximo ano. Para garanti-la, precisa eliminar o Botafogo-PB a partir das 21h, no Barradão.

A partida de ida, em João Pessoa, terminou empatada em 1x1. Portanto, quem vencer dessa vez se classifica para a edição de 2022. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

“Não tem como verbalizar a importância disso. Jogo difícil, complicado. Todas as atenções, concentração, energia voltada para fazer um grande jogo e, consequentemente, conquistar a classificação”, projeta o técnico Wagner Lopes. “Partida muito importante, não só pela visibilidade que tem a Copa do Nordeste, mas também para as finanças do clube. A gente sabe o que a pandemia gerou de gastos”.

Como disse o treinador, além do status, já que a competição costuma reunir os clubes mais fortes do Nordeste, disputar o regional impacta também nos cofres do Vitória, pois todas as agremiações classificadas recebem uma premiação por participação. O valor será divulgado após a fase preliminar ser concluída.

Pela importância da partida, o comandante rubro-negro vai mandar força máxima para campo, mesmo com o time focado na luta contra o rebaixamento nas duas rodadas restantes da Série B do Campeonato Brasileiro. Dúvida nos últimos dias por causa de um incômodo na coxa, o lateral direito Raul Prata foi relacionado para o jogo.

O único titular que está fora do embate é o atacante Marcinho. Ele machucou a coxa na vitória por 3x0 contra o Cruzeiro, domingo, e foi vetado. Diante da ausência, Wagner Lopes vai reforçar o meio-campo com Fernando Neto.

Prata da casa, o atacante Alisson Santos foi quem substituiu Marcinho ainda no primeiro tempo do jogo contra a equipe mineira, mas ficará como opção no banco de reservas, assim como Caíque Souza e Soares, que também podem fazer a função. O Vitória deve entrar em campo com Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Thalisson Kelven e Roberto; João Pedro, Fernando Neto, Eduardo e Bruno Oliveira; Fabinho e David.

A opção pelo meio-campo mais robusto também se dá pelas características que o treinador acredita que o confronto terá. “Acho que o jogo vai ser truncado, difícil. Claro que os dois times vão buscar o ataque. A gente tem que ter inteligência e saber impor nosso ritmo. Temos que estar com a concentração absoluta. Cada lance pode ser decisivo na partida. Um jogo bem difícil, intenso e a gente espera ter a melhor organização, aproveitar melhor as oportunidades”, crê o técnico.

Para um jogo difícil, nada melhor do que o apoio vindo da arquibancada. No domingo, mais de 18 mil torcedores foram ao Barradão incentivar o Vitória e a expectativa é que o estádio tenha novamente bom número de rubro-negros no penúltimo jogo da temporada no estádio. Os ingressos de arquibancada custam R$ 20 / R$ 10 (meia).

Botafogo-PB dispensou oito jogadores

O adversário rubro-negro fará hoje seu último jogo na temporada e antecipou o clima de despedida. Oito jogadores foram liberados pela diretoria na sexta-feira passada, incluindo o goleiro Felipe, ex-Vitória e até então titular da equipe. Entre os oito, o lateral Gabriel Araújo e o atacante Juba também foram titulares no confronto de ida, em João Pessoa.