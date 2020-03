É fake: governo afirma que Couto Maia não tem pacientes com coronavírus

Após diversas publicações nas redes sociais informarem que o Instituto Couto Maia (Icom), em Salvador, teria casos de coronavírus, o governo da Bahia publicou uma nota nesta quarta-feira (18) afirmando que não há casos registrados da doença no local.

"No presente momento não estamos com nenhum caso confirmado de COVID 19. Estamos preparados, com a emergência e leitos de UTI desbloqueados para que sejam recebidos pacientes com suspeita de COVID 19, com sintomas moderados a graves”, afirma a infectologista e diretora geral, Ceuci Nunes.

A diretora ressaltou ainda que a equipe do local está recebendo treinamento geral e no local de trabalho, diariamente. Ceuci ressaltou ainda que até o momento as autoridades sanitárias não informam casos de transmissão comunitária na Bahia. “Precisamos de calma, serenidade e confiança nas autoridades responsáveis”, destaca.

