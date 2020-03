É FAKE: vacinação contra gripe não será por ordem alfabética em Salvador

A campanha de vacinação contra Influenza (gripe e H1N1) começa nesta segunda-feira (23) em todo o Brasil, tendo como alvo, num primeiro momento, o grupo de idosos. Mas, diferente do que vem sendo compartilhado nas redes sociais, a vacinação não será feita por ordem alabética. Cada prefeitura pode adotar suas estratégias para a campanha, mas, em Salvador, a aplicação das doses de acordo com a letra inicial do nome do pciente está descartada, de acordo com informações da prefeitura da capital.

Nesta segunda, quando a campanha será oficialmente lançada, o prefeito de Salvador, ACM Neto, vai anunciar detallhes sobre as estratégias de vacinação - entre elas, a possibilidade de que os idosos sejam vacinados sem precisar entrar em contato com grupos de pessoas. A medida é fundamental para evitar aglomerações, uma vez que a recomendação, diante da pandemia de coronavírus, é para que as pessoas permaneçam em casa.

A vacina estará disponível em três fases para os grupos prioritários – cerca de 872 mil, entre crianças (de 6 meses a menores de 6 anos), gestantes, idosos (a partir de 60 anos), puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), trabalhadores de saúde do serviço público e privado, jovens de 12 a 21 anos de sob medidas socioeducativas, professores, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

A meta é imunizar pelo menos 90% do público alvo.