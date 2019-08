É hoje! Tudo o que você precisa saber sobre a Semana do Clima

Salvador será o centro das atenções mundiais na área de mudanças climáticas a partir de hoje (19/8), quando sediará, pela primeira vez, a Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima (Climate Week).

Promovido pela ONU em parceria com o governo brasileiro e a Prefeitura de Salvador, o evento receberá, de acordo com a organização, cerca de três mil pessoas de mais de 90 países no Salvador Hall (Av. Luís Viana, Patamares), espaço rebatizado de “Cidade do Clima” até a próxima sexta-feira (23/8). As inscrições, gratuitas, foram prorrogadas até quarta-feira. Basta acessar o link https://reg.unog.ch/event/29406/.

Realizadas em todas as regiões do planeta, as Semanas do Clima têm como objetivo principal impulsionar as respostas dos países às mudanças climáticas, problema em nível global que, de acordo com os cientistas do IPCC (Painel da ONU sobre Mudanças Climáticas), tende a se intensificar neste século, o que pode acarretar consequências como as migrações forçadas, escassez de recursos naturais, aumento das inundações e secas, e insegurança alimentar.

“São semanas regionais porque cada região do mundo tem um contexto muito particular”, explica o responsável de Finanças Climáticas e Fomento de Capacidades da ONU, Alejandro Kilpatrick. Em Salvador, o diálogo se centrará em temas como finanças climáticas, transportes sustentáveis, crédito de carbono entre outras oportunidades de ação climática para as cidades.

“A Semana do Clima visa a construção de um esforço pela ação climática. Capitalizar esforços de todos os atores, governos, sociedade civil, setor privado, academia, para que esta semana atue como uma plataforma a serviço de todos” – Alejandro Kilpatrick, responsável de Finanças Climáticas e Fomento de Capacidades da ONU

Momento oportuno

“É um esforço de uma grande quantidade de atores em um momento muito oportuno. Estamos enfrentando uma emergência climática, uma ameaça à nossa existência. A Semana do Clima visa a construção de um esforço pela ação climática. Capitalizar esforços de todos os atores, governos, sociedade civil, setor privado, academia, para que esta semana atue como uma plataforma a serviço de todos”, ressalta o representante da ONU.

O ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, e o prefeito de Salvador, ACM Neto, participarão de diversos eventos durante a Semana do Clima, incluindo os do segmento de alto-nível, previsto para a quinta-feira (22/8). A ministra de Meio Ambiente e presidente da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-25), Carolina Schimidt, e o ministro de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Argentina, Rabino Sergio Bergman, também são presenças confirmadas.

Prêmio Nobel

Em nível acadêmico, uma das atrações mais esperadas da Semana do Clima é a palestra do climatologista Carlos Nobre, que abrirá amanhã o Painel Salvador de Mudança do Clima. O cientista brasileiro foi um dos autores do relatório histórico produzido pelo IPCC que acabou agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2007, juntamente com o ex-vice-presidente americano e ativista ambiental Al Gore.

“O Brasil tem sido protagonista nas discussões sobre clima e preservação do meio ambiente, desde a Rio-92, e essa Semana do Clima em Salvador mantém viva a esperança de que o País não vai abandonar esse protagonismo”, projeta o pesquisador. Na capital baiana, Nobre apresentará os impactos das mudanças climáticas no Brasil, além de abordar sobre o que pode acontecer com a cidade, a saúde humana e a agricultura, caso a temperatura média global siga em crescimento.

“O Brasil tem sido protagonista nas discussões sobre clima e preservação do meio ambiente, desde a Rio-92, e essa Semana do Clima em Salvador mantém viva a esperança de que o País não vai abandonar esse protagonismo” – Carlos Nobre, climatologista.

Sociedade civil

Os resultados da Semana do Clima alimentarão as discussões da Cúpula de Ação Climática da ONU, que será realizada em 23 de setembro, em Nova York, bem como a COP-25, marcada para os dias 2 a 13 de dezembro, no Chile. Ambos os eventos têm como objetivo impulsionar a ambição climática mundial a fim de acelerar a implementação do Acordo de Paris e a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.

Além de receber autoridades e representantes do setor privado, a Semana do Clima também promoverá uma ampla participação da sociedade civil. Gratuitas, as inscrições para o evento estiveram disponíveis na internet até a última sexta-feira (16/8). Para auxiliar o público em geral com informações, 41 voluntários foram selecionados pela organização. Uma série de eventos paralelos estão previstos para os cinco dias de atividades. Um aplicativo para smartphone (Cidade do Clima) também foi desenvolvido pela Prefeitura nesse sentido.

Alimentação saudável

Durante o evento, todas as comidas comercializadas seguirão a dieta da saúde planetária - criada por cientistas para melhorar a saúde e garantir uma produção sustentável de alimentos capaz de reduzir os danos ao planeta. Para a coordenadora da política de alimentação da Semana do Clima, Luisa Leite, é impossível pensar a oferta de alimentos do evento sem levar em consideração os impactos causados por toda cadeia de produção e consumo.

“Criamos as diretrizes para que o evento tenha uma alimentação que esteja em consonância com as discussões das conferências”, explica a coordenadora da política de alimentação da Semana do Clima, Luisa Leite. Todos os resíduos orgânicos produzidos durante a Semana do Clima serão compostados pelo Terraço Verde do Salvador Shopping.

“Criamos as diretrizes para que o evento tenha uma alimentação que esteja em consonância com as discussões das conferências” – Luisa Leite, coordenadora da política de alimentação da Semana do Clima

Os seguintes restaurantes passaram pelo critério da curadoria e venderão alimentos na praça de alimentação da Semana: Restaurante da Vila, Mariposa, Zaatar, Amma, Oca, Ravegana Doceria e Amana; Mandi Tapioca, Latitude 13 e Mondo Gelato Artesanal. De acordo com a coordenadora, quem quiser almoçar no evento vai gastar em média R$ 30.

Pedal Sustentável

Em paralelo ao evento, a Prefeitura de Salvador promoverá na quarta-feira (21/8) um “Pedal Sustentável”, com concentração às 19h30 no Jardim dos Namorados e trajeto até o Farol da Barra, retornando, em seguida, para o Jardim dos Namorados (cerca de 20 km).

Serão disponibilizadas “laranjinhas” gratuitas para aqueles que não possuírem bicicletas. Para o empréstimo da bike compartilhada é necessário estar com comprovante de endereço e documento oficial com foto em mãos, ou cartão de crédito e documento com foto. Na ocasião serão distribuídos brindes e realizado sorteios. Os ciclistas poderão contar com hidratação, carro de som e o apoio da Transalvador e da Guarda Municipal.

Programação

Segunda-feira (19/08)

8h30 às 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h às 12h25 - Eventos para convidados:

Diálogo sobre contribuições nacionais determinadas (NDC)

CTCN fórum regional em LAC

Capacidade: construindo conhecimento para o dia da ação

9h às 12h25 - Eventos abertos:

Artigo 6: diálogo do setor empresarial

#Twitt4 climate: uso das redes sociais para impulsionar a adaptação climática

Painel Salvador de Mudança do Clima

12h30 às 14h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

14h30 às 18h - Eventos para convidados

Diálogo NDC

CTCN fórum regional em LAC

Conhecimento para o dia da ação

14h30 às 18h - Eventos abertos:

Artigo 6: diálogo do setor empresarial

Workshop em alvos criados com base na ciência: porque e como engajar

Painel Salvador de Mudança do Clima



8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h às 12h25 - Eventos para convidados:

Diálogo NDC

CTCN fórum regional em LAC

Encontro de parceria com Marrakech

Workshop em transparência: oportunidades do sul para o sul

9h às 12h25 - Workshop em mobilidade urbana em NDC da próxima geração (aprovação da inscrição necessária)

9h às 12h25 - Eventos abertos:

Cotação do carbono, mercados e desenvolvimento sustentável em LAC

Como empresas e governos podem avançar em políticas de carbono zero

Painel Salvador de Mudança do Clima

12h30 às 14h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

14h30 às 17h25 - Eventos para convidados

Diálogo NDC

CTCN fórum regional em LAC

Workshop em compartilhamento de conhecimento para estratégias a longo prazo

14h30 às 17h25 - Workshop em mobilidade urbana em NDC da próxima geração (inscrição necessária)

14h30 às 17h25 - Eventos abertos:

Cotação do carbono, mercados e desenvolvimento sustentável em LAC

Transição economia de baixo uso de carbono

Painel Salvador de Mudança do Clima



8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h à 9h55 - Plenária de abertura

10h às 12h25 - Mesas

Transição da indústria

Infraestrutura cidades e ação local (áreas urbanas e moradia informal)

10h30 às 12h - Relatório de crédito de carbono

10h às 12h25 - Apresentação voltada para estudos e os jovens

12h30 às 13h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

13h30 às 15h55 - Mesas

Soluções naturais (agricultura e manejamento de terra)

Infraestrutura, cidades e ações globais (transporte)

13h30 às 15h55 - Apresentação voltada para estudos e os jovens

16h às 18h30 - Mesas

Transição de energia

Soluções naturais (ecossistemas do oceanos e recursos hídricos)

16h às 18h30 - Apresentação voltada para estudos e os jovens

Quinta-feira (22/08)

8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h às 9h55 - Plenária 2 (segmento ministerial: para a COP25 e esforços para alcançar as metas do acordo de Paris)

10h às 11h10 - Plenária 3 (governo brasileiro)

11h15 às 12h25 - Plenária 4 (implementação da ação climática: aumentando a ambição)

12h30 às 14h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

14h30 às 15h40 - Plenária 5 (estratégias a longo prazo e descarbonização)

15h45 às 16h55 - Plenária 6 (mercados e crédito de carbono)

17h às 18h10 - Plenária 7 (financiamento NDC e títulos verdes)

Sexta-feira (23/08)

8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h às 10h25 - WS1: transformando o NDC em planos de investimento

9h às 12h30 - Apresentação voltada para a sociedade civil

9h30 às 12h25 - WS3: TEM A (adaptação financeira)

10h às 12h - Painel dos prefeitos

10h30 às 12h25 - WS2: transparência

10h30 às 12h25 - WS4: TEM M (energia e cadeia agricultura)

12h30 às 12h55 - Plenária 8 (sumário, conclusões e recomendações para o encontro da UN SG)

13h às 13h55 - Plenária 9 (cerimônia de encerramento)

