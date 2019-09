'É inviável receber só esse valor', reclama cliente da Caixa sobre saque do FGTS

O saque de até R$ 500 de cada conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começou nesta sexta-feira (13), e já tem baiano procurando as agências bancárias para garantir o benefício. Os primeiros contemplados serão clientes da Caixa Econômica que nasceram em janeiro, fevereiro, março ou abril. Para quem tem poupança, o depósito dos valores será feito automaticamente.

Professor há 12 anos, Alex Sandro Magalhães, 42 anos, foi à agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Sete de Setembro nesta manhã. Como nasceu em setembro, ele só poderá fazer o saque a partir do dia 9 de outubro, data prevista pelo Governo Federal para os nascidos entre os meses de setembro e dezembro. No entanto, ele procurou ajuda justamente para saber como proceder para que esse dinheiro continue guardado.

“Não é que eu não esteja precisando de dinheiro, mas para mim é inviável receber somente esse valor. Não quero nem consultar quanto está disponível porque não vai adiantar muita coisa, não resolve meus problemas”, explicou o professor.

Como possui conta na Caixa, Alex Sandro teve o valor creditado automaticamente em sua conta, embora ainda esteja bloqueado para saque. Agora, ele terá até o dia 30 de abril de 2020 para informar ao banco que não quer ser contemplado com esse benefício. É possível fazer essa solicitação em qualquer um dos canais divulgados pela Caixa: pelo site ou aplicativo no celular.

“Não quero cair na tentação de sacar esse dinheiro e ficar com o restante retido. Agora, se eu pudesse sacar todo o valor que tenho direito, de todos os anos trabalhados, eu investiria em um imóvel para mim”, completou Alex.

Alex Sandro não quer receber o valor do FGTS (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Entenda a liberação

O Governo Federal liberou hoje o pagamento para quem nasceu nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. O valor do saque é de até R$ 500. Por conta disso, as agências da Caixa começaram a operar em horário ampliado para atender os clientes.

Com a mudança nos horários, as unidades que normalmente abrem às 11h anteciparam o atendimento para as 9h. Já as que abrem às 10h, iniciaram os trabalhos às 8h, enquanto as que abrem às 9h começaram atender a partir das 8h e terão uma hora a mais ao final do expediente. No caso de agências que abrem às 8h, serão duas horas a mais ao final do horário de atendimento habitual.

Assim como Alex Sandro, André Luís, 39, também não quis sacar o valor que foi creditado em sua conta. Ele, que trabalha na construção civil como encarregado de equipe, nasceu no mês de janeiro e tem direito a sacar o benefício a partir de hoje, mas prefere deixar o valor guardado no banco.

“Fiz uma consulta e vi que o valor estava disponível, mas não tenho interesse em sacar. Falei com a Caixa sobre a questão da retirada do dinheiro, pois utilizo essa conta em outras transações e isso pode me atrapalhar. Temo que a conta possa ficar inutilizável até que a Caixa retire o valor”, explica.

Diferente da dupla, o assistente administrativo Eduardo Damião, 60, que nasceu no mês de abril, ficou empolgado ao saber que já teria direito ao benefício. Ele foi à agência onde tem conta, na Praça do Relógio de São Pedro, e, mesmo sabendo que tinha apenas R$ 36 disponíveis para sacar, não pensou duas vezes.

“Eu já sabia que tinha somente esse valor disponível para mim, tinha visto no aplicativo. Eu resolvi sacar porque todo dinheiro é bem-vindo, seja ele pouco ou muito. Agora, se tivesse os 500, eu sacaria e ia direto para o supermercado. Eu faria uma compra grande para abastecer a dispensa”, afirmou.

Os próximos a receber o benefício serão os nascidos em maio, junho, julho e agosto. O pagamento será iniciado no dia 27 deste mês. Para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o saque será a partir do dia 9 de outubro.

Para quem não têm conta poupança na Caixa, aberta até o dia 24 de julho de 2019, ou conta-corrente, o calendário começa no dia 18 de outubro para os nascidos em janeiro, e vai até 6 de março de 2020 para os nascidos em dezembro.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro