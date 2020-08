'É madeira pra todo lado', diz Ivete Sangalo sobre sexo na pandemia

Sem papas na língua, a cantora Ivete Sangalo mais uma vez abriu sua intimidade. Em conversa com o apresentador Otaviano Costa, ela falou dos lugares inusitados nos quais já fez sexo com o marido, e também sobre como está a vida sexual durante a quarentena.

A baiana falou que a rotina teve que mudar com o isolamento social. "Na quarantena obviamente a frequência do sexo é outra porque existem outras prioridades. Mas é o seguinte, tem que ser caceiteiro, garantir. Demora um pouquinho, mas na hora que a casa cai é pedaço de madeira pra tudo que é lado", disse.

A criatividade do casal também foi usada quando o primogênito Marcelo ainda era bebê. "Já fiz ousadia com Daniel tanto lugar, todo tipo de lugar. Já fiz ousadia com Daniel com babá eletrônica ligada do lado, o Marcelo chorava, eu ia lá, balançava, voltava e continuava o jogo. É verdade que tinha que ser na saída de bola do goleiro, mas quando estava ali na área de ataque ali, fazia um jogo ali na banheira, ele chorava, eu voltava e tinha que começar da saída de bola", brincou Ivete.

Mas também teve o mar, depois do show... "Já fiz muita ousadia depois de show, no mar com os peixinhos olhando".