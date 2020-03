É melhor declarar logo o IR ou deixar para o final do prazo?

É melhor deixar para declarar o imposto de renda logo, ou é mais vantagem enviar a declaração perto do prazo final? Alberto Souza

Olá Alberto. Em linhas gerais, a alternativa mais adequada é fazer a declaração logo no início, pois assim, se houver valores a restituir receberá nos primeiros lotes, o que é muito bom. Além disso, fazendo a declaração logo no início do prazo é possível ajustar qualquer intercorrência no preenchimento, pois a Receita Federal libera a análise em poucas horas, permitindo que o contribuinte verifique se ficou na malha fina ou se está tudo certo com a declaração. Tendo ficado na malha fina, é possível verificar qual a pendência e solucionar dentro do prazo de entrega, ficando elegível a receber possível restituição em um prazo mais curto. Mas isso não significa que se fizer a transmissão mais próximo do final do prazo é errado ou algo ruim, existem fatores positivos nisso, além de poder lançar as informações com calma evitando erros, se houver restituição, receberá mais tarde mas em contrapartida os valores serão corrigidos, o que lhe dará um dinheirinho a mais. O mais importante de tudo é ficar atendo aos prazos e principalmente às novas regras para declaração, evitando esquecer qualquer dado importante assim como, evitar apresentar declaração com dados falsos ou omissões, isso pode gerar problemas no futuro.





Vale a pena buscar um empréstimo em bancos digitais? Quais as vantagens em comparação ao banco comum? É possível fazer um consignado? Anônimo

Olá Anônimo. Costumo sempre dizer que o melhor tipo de empréstimo e financiamento é aquele que você não precisa fazer. Isso mesmo, pois todo processo de captação de recurso, implica em pagamentos de juros, e isso é a despesa mais cruel que existe, principalmente quando se trata de pessoa física, que na maioria dos casos faz uso dessa linha de crédito para consumo ou pagamento de outras dívidas. Não tendo outra saída, é possível sim conseguir crédito em bancos digitais ou startups financeiras, que tem crescido muito, mas recomento que analise cuidadosamente o histórico da instituição e de forma alguma, pague antecipadamente algum valor como condição para obtenção do crédito. Se isso ocorrer, é indício de fraude. O Consignado é um tipo de crédito oferecido em maior escala pelos bancos tradicionais, mas existem bancos digitais oferecendo essa linha de crédito, o ideal é pesquisar e verificar com sua empresa se possui algum contrato com instituição financeira para esse fim.





Como conseguir uma restituição maior do imposto de renda? É a primeira vez que vou precisar declarar. Ana Clara Reis

Olá Ana. Existem duas formas básicas de pagar imposto de renda, retido na fonte, como é o caso dos trabalhadores formais, e através do carnê leão, onde o trabalhador autônomo informa os rendimentos mensais e faz a retenção proporcional à renda, o mesmo acontecendo para quem recebe renda de aluguel de imóvel. Quando inicia o período de enviar a declaração, o contribuinte ao fazer o preenchimento pode utilizar algumas despesas para deduzir da base de cálculo do imposto tornando o valor do tributo devido menor do que o que foi pago, gerando assim valores a restituir. Além dessa forma, é possível escolher o preenchimento da declaração como simplificada e não completa, caso não possua muitas despesas. Dessa forma, o próprio sistema faz uma dedução padrão da base de cálculo e de acordo com o volume de imposto pago, poderá ter imposto a restituir. Caso opte por declarar pelo método completo, pode utilizar as despesas com saúde e educação para reduzir o imposto devido, além de outros gastos, como por exemplo, investimento em previdência privada PGBL. A legislação do imposto de renda é bem complexa e possui muitas regras, o que enseja um maior cuidado na hora de preencher. Recomendo que se não tiver segurança, procure um especialista para evitar enviar a declaração com falhas e cair na malha fina.





