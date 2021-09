É seguro investir em moedas virtuais?

Investir em moeda virtual é um bom negócio? Como se certificar que não iremos entrar numa pirâmide financeira? Carlos Henrique



Olá, Carlos. Os investimentos em criptomoedas vêm crescendo muito ao longo dos anos. A pioneira foi o Bitcoin e também a mais conhecida, que após ser criada em 2009, se tornou a opção preferida. Mas, atualmente, já existem muitas outras criptomoedas. E não é só isso: inclusive, já é possível encontrar nos principais bancos e corretoras de produtos de moeda digital, fundos de investimento tendo em sua composição os criptoativos - muitos deles com possibilidades de retornos bem atrativos. Porém, não deixe de observar que os riscos são altos. As criptomoedas não precisam ser emitidas por nenhum governo e podem ser transferidas de forma digital, sem intermediário. É um bom investimento, mas deve ser observado os riscos que envolvem essa operação, pois se trata de um ativo muito volátil e que sofre interferência de fatores econômicos em todo o mundo. O mais importante é se certificar da idoneidade das instituições por onde irá operar. Sim, existem muitas operações ilícitas envolvendo esse tipo de ativo e muitas pessoas acabam perdendo dinheiro por se envolver, sem saber, em pirâmides financeiras. Para se proteger, busque instituições confiáveis, conhecidas e desconfie de qualquer oferta de investimento que lhe ofereça ganhos exorbitantes. Sempre preze pela coerência.





Que apps você recomenda para ajudar a economizar, principalmente, no supermercado? Cláudia Santos



Olá, Claudia. Para conseguir organizar as finanças e obter economia nas despesas do dia a dia, o primeiro passo é estabelecer uma linha de controle dos gastos, conseguir concentrar as informações em um só lugar para poder acompanhar as transações, além de ter uma real noção com o quê e quanto está gastando. É possível fazer isso anotando em uma caderneta, no bloco de notas do celular, em uma planilha - enfim - da forma que se sentir mais confortável. Porém, existem recursos tecnológicos que ajudam muito nessa operação, que são os aplicativos de finanças. O ideal é pesquisar as opções disponíveis e verificar o que mais lhe agrada. Isso fará com que permaneça no controle. Além do controle financeiro, para poder ter uma economia nas compras no supermercado, sempre estabeleça uma lista de compras para evitar desvios de atenção e com isso acabar levando o que não precisa. Para apoiar nessa tarefa, existem aplicativos que ajudam muito na pesquisa de preço. Um dos principais, é o Menor Preço Brasil, que tem uma boa abrangência, mas por razões operacionais ele acaba apresentando algumas falhas. Aqui na Bahia, o governo do estado criou um app chamado Preço da Hora Bahia', muito útil para fazer essa comparação. Avalie o que melhor lhe atende e faça seu planejamento, buscando, assim, garantir a melhor condição de compra.





