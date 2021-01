É treta! Camilla se irrita com Lucas Penteado e dispara: 'otário, ridículo, fingido'

A noite de festa na casa mais vigiada do país foi puro suco de treta. Nesta madrugada, a influencer Camilla de Lucas perdeu a paciência com Lucas Penteado e os dois discutiram. Mais cedo, Lucas encurralou a sister e provocou uma crise de ansiedade nela, ao tentar forçar que eles fossem aliados no jogo. Depois, o brother foi atrás de Kerline e deixou a loira aos prantos.

Irritada com o comportamento de Lucas, Camilla perdeu a paciência, foi em direção ao ator e explodiu. "Só o que eu tenho para te falar é que você é um otário. Você fez um teatro maravilhoso. Você não queria me conhecer? Agora você vai me conhecer. Prazer, Camilla de Lucas. Bem-vindo ao jogo. Não era o que você queria? Agora você vai me conhecer. O papo não foi esse? Eu não gostaria de você me conhecer. Agora você vai, agora eu quero ver".

Irritada, ela continuou: "Um otário! Eu falo mesmo porque não tenho vergonha não. Um otário. Loucura o que aconteceu hoje!". Surpreso com a reação, o ator pediu para que ambos conversassem e ela continuou.

A influencer responde: "Estou falando, olhando no seu olho! Papelão vergonhoso! R$ 1,5 milhão mostra tudo o que você é! Fingido, ridículo! Agora você vai lutar para ganhar R$ 1,5 milhão aqui! Não é o dinheiro que você quer? Muito feio isso que você fez! Lucas, estou falando do fundo do meu coração, muito feio isso!"

Malas prontas

Após a festa, já pela manhã, Lucas Penteado arrumou as suas malas e tentou entrar no Confessionário. "Eu nunca imaginei que um dia eu fosse tocar essa campainha para sair", disse para Rodolffo e Arcrebiano.

Assustado, Caio tentou convencer o brother a repensar. "Você tem certeza do que você quer fazer?", perguntou. Lucas respondeu: "Não tenho".

O fazendeiro, então, alertou. "Não faz isso, cara, não desiste! Estou olhando para o cara que venceu as duas primeiras provas do programa. Vai falar para mim que vai desistir do jogo, Lucas?".

O brother fica sozinho por um tempo, se levanta e circula pela casa, desistindo de abandonar o programa.