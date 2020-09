'É verdade esse bilete': mãe de garoto faz tatuagem com frase que viralizou

O pequeno Gabriel Lucca, hoje com sete anos de idade, ficou conhecido em 2018 por ter escrito um "bilete" que viralizou. Nesta quarta-feira (2), ele esteve no Encontro com Fátima Bernades com a mãe, que revelou que fez uma tatuagem com um recadinho do filho, acompanhado do já clássico "é verdade esse bilete".

No bilhete que viralizou e virou meme, Gabriel se passou pela professora para dizer à mãe que não precisava ir à escola. "Senhores 'paes', amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado: Tia Paulinha. É verdade esse 'bilete'", dizia.

Foi a professora do menino, Paula Renata Robardelli, quem compartilhou a história no Facebook. "Quando seu aluno Gabriel Lucca de 5 anos, já leitor e escritor resolve trollar sua mãe Geovana Santos e sua professora... Eita geração das espertas", comentou a pró.

(Foto: Reprodução)

Hoje, Gabriel contou que costuma ser reconhecido nas ruas de Bocaína, no interior de São Paulo. "Todas as vezes que as pessoas me veem na rua, falam: 'Olha, o menino do bilhete'. Eu adoro meu apelido", diz.

Gabriel sempre gostou de escrever bilhetes e tem a prática até hoje. Um dos primeiros foi um recadinho para a mãe, que virou tatuagem. "Mamãe, te amo. Beijo. Assinado Gabriel", dizia.

"Sempre adorei os bilhetinhos que o Gabriel fazia para mim e esse foi um dos primeiros. Eu tenho o maior sucesso tatuado também", contou a mãe.

O bilhete de Gabriel foi usado na aula pela professora, inclusive com direito a consertar o erro na grafia. Em casa, também teve lição. A mãe diz que ficou claro sempre que se tratava de uma brincadeira de Gabriel, mas mesmo assim reforçou para o filho que mentiras não seriam aceitas..

Ela acredita também que a maioria das pessoas compreenderam que foi uma brincadeira inocente do filho e, por isso, a repercussão em grande parte foi positiva.